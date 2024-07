Cinéma : Paramount dévoile la bande-annonce de Gladiator 2, tourné en partie au Maroc [vidéo]

Paramount Pictures a récemment dévoilé la bande-annonce très attendue de Gladiator 2 de Ridley Scott. Le film, tourné en partie à Ouarzazate, devrait sortir en salles le 15 novembre 2024.

La bande-annonce du film montre des batailles spectaculaires, des arènes et des combats de gladiateurs contre des espèces sauvages. Les images sont accompagnées de la chanson «No Church in the Wild» de Jay-Z et Kanye West.

Paul Mescal incarne le personnage principal, Lucius, qui, quelques années après la mort de Maximus, devient gladiateur dans l’Empire romain. Pedro Pascal, dans le rôle du général Acacius, Denzel Washington, dans celui du trafiquant d’armes Macrinus, ainsi que Connie Nielsen et Derek Jacobi, qui reprennent leurs rôles de premier volet, complètent le casting.

La bande-annonce du film est rapidement devenue virale, avec plus de 11 millions de vues en moins de 24 heures sur la chaîne YouTube de Paramount Pictures.