WeCasablanca Festival : La culture musicale marocaine mise à l'honneur du 18 au 20 juillet

Le WeCasablanca Festival revient du 18 au 20 juillet, avec pour promesse, une célébration inédite de la diversité musicale et culturelle marocaine. Sa programmation variée, alliant musique rock, urbaine, fusion, amazighe, gnaoui et aïta, répondra aux attentes d'un large public. Les performances des artistes se dérouleront sur deux scènes : l’espace Toro et la Place des Nations unies.

Le groupe de rock alternatif, Meteor Airlines, récemment récompensé par le prix Best Artistic Practices Awards, ouvrira le bal. Ils seront suivis par Hoba Hoba Spirit, pionnier du rock marocain, reconnu pour son mélange innovant de fusion, reggae et influences traditionnelles. Parallèlement, les amateurs de musique amazighe pourront découvrir Badr Ouabi, un artiste qui marie racines amazighes du Moyen Atlas et expressions contemporaines, ainsi que Aïcha Tachenouit, figure montante de la musique amazighe.

Pour la seconde soirée, le 19 juillet, l’espace Toro vibrera au rythme de la musique fusion grâce aux talents éclectiques Jubantouja et Mehdi Qamoum, qui mélangent jazz, blues et indie rock avec des influences traditionnelles. La scène urbaine sera illuminée par Tagne, un rappeur influent de la scène marocaine, et Farid Ghannam, connu pour sa capacité à transcender les genres musicaux.

Le dernier jour du festival, le 20 juillet, les festivaliers pourront se plonger dans l’univers de la musique électro avec des performances de DJ Omary, Sound Of Mint et DJ MKA sur la Place des Nations unies. De son côté, D33P SOUL assurera une présence continue sur la scène de l’espace Toro tout au long des trois jours. En complément, VJ Kalamour proposera une expérience visuelle immersive, fusionnant arts numériques et identité culturelle marocaine.

Le WeCasablanca Festival se distingue par sa volonté de célébrer l’identité culturelle de Casablanca et plus largement, du Maroc, en offrant une plateforme aux talents locaux et nationaux.