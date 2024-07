Cinéma : Bande-annonce de Gladiator II tourné en partie au Maroc

Paramount Pictures a récemment révélé la bande-annonce très attendue de Gladiator II, réalisé par le célèbre cinéaste Ridley Scott. Suite du péplum de 2000, le nouveau volet promet des scènes de bataille époustouflantes. Sa sortie en salles est prévue pour le 15 novembre 2024. Le tournage se déroule partiellement au Maroc, dans la région de Ouarzazate.

Le trailer met en scène des combats spectaculaires, y compris des affrontements dans des arènes aquatiques et des gladiateurs luttant contre des animaux sauvages. Pour renforcer les émotions du spectateur et accentuer l'intensité des scènes, les images sont accompagnées de la chanson «No Church in the Wild» de Jay-Z et Kanye West.

Paul Mescal incarne le personnage principal Lucius, qui, plusieurs années après le décès de Maximus, devient gladiateur dans l'Empire romain. Pedro Pascal, jouant le rôle du général Acacius, Denzel Washington en tant que Macrinus, un marchand d'armes, Connie Nielsen et Derek Jacobi reprenant leurs rôles des premiers épisodes, complètent le casting.

La bande-annonce a rapidement fait le tour des réseaux, accumulant plus de 11 millions de vues en moins de 24 heures sur la chaîne YouTube de Paramount Pictures.