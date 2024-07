Maroc - BAD : Signature de quatre accords de financement d’un total de plus de 6,45 MMDH

Le ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des finances, chargé du budget, Fouzi Lekjaa, et le responsable-pays de la Banque africaine de développement (BAD) pour le Maroc, Achraf Tarsim, ont signé, mercredi à Rabat, quatre accords de financement d’un total de plus de 600 millions d’euros (environ 6,45 milliards de dirhams).

Ces accords concernent le financement de quatre programmes : le programme d’appui à la transformation pour une université marocaine digitale, entrepreneuriale et inclusive (120 M€, environ 1,28 MMDH), le programme pour l’amélioration de la compétitivité territoriale au Maroc (200,31 M€, environ 2,143 MMDH), le programme d’appui au développement inclusif et durable des zones forestières (84 M€, environ 898 millions de dirhams) et le projet autoroutier Guercif – Nador (200 M€, environ 2,14 MMDH).

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs ministres et responsables marocains. Lekjaa a souligné l’importance de ces accords qui visent à renforcer la formation, les infrastructures, et les projets liés au domaine forestier.

Tarsim a mis en avant la qualité des relations entre le Maroc et la BAD et l'impact positif de ces projets sur l'économie marocaine. Les projets visent à améliorer l’enseignement supérieur, la compétitivité territoriale, le développement des zones forestières, et les infrastructures de transport.