OPE 2024 : Renforcement de l'effectif de FRS Iberia avec 146 travailleurs supplémentaires

La compagnie maritime FRS Iberia, membre du groupe DFDS, a significativement renforcé son effectif en ajoutant 146 nouveaux travailleurs pour l’Opération paso del estrecho (OPE). L'OPE qui se déroule de juin à septembre, veille au transit de milliers de passagers entre l'Europe et le Maroc via le détroit de Gibraltar.

FRS Iberia offre des services vers le Maroc depuis les ports de Tanger Ville et de Tanger Med, et assure les trajets Algeciras-Ceuta, Algeciras-Tanger Med, et Tarifa-Tanger Ville.

Les nouveaux employés, ayant reçu des formations spécifiques adaptées aux exigences particulières de l'OPE, ont déjà pris leurs fonctions dans les ports d'Algésiras, Ceuta et Tarifa, ainsi que dans les points de vente de billets sur les routes reliant ces ports.

Le renforcement des équipes répond à un double objectif : améliorer l’efficacité des opérations et garantir un service fluide et sécurisé pour les nombreux passagers du détroit de Gibraltar durant l'OPE, à savoir une période de forte affluence.