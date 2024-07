Opération Bharblaplastic : La Fondation Mohammed VI lutte contre la pollution plastique sur 109 plages marocaines

La Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, présidée par SAR la Princesse Lalla Hasnaa, lance la cinquième édition de l'opération #Bharblaplastic pour l'été 2024. Ce programme de sensibilisation à la pollution des océans fait partie de la 25e saison de Plages Propres, déployée sur 109 plages, dont 27 labellisées pavillon bleu, ainsi que 4 ports de plaisance et un lac naturel.

L'opération vise à éliminer et recycler les déchets plastiques des plages avec le soutien des communes littorales, la Direction générale des Collectivités territoriales, des entreprises, et des associations de la société civile. La Fondation a intégré la Décennie des Nations unies pour les Sciences Océaniques (2021-2030), avec SAR la Princesse Lalla Hasnaa comme Marraine de l’Alliance.

Les quatre défis de l'opération sont : sensibiliser deux millions de jeunes, mener 40 000 actions de sensibilisation, réduire de dix tonnes les déchets plastiques sur chaque plage, et recycler tous les déchets plastiques collectés. L'édition 2024 ajoute un cinquième défi, le Blue Partners Network (BPN), afin de soutenir l’économie bleue et promouvoir les Blue Jobs par des coopératives locales.

Les jeunes des colonies de vacances et les scouts, en collaboration avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, participeront à des ateliers de sensibilisation et de recyclage. Cette année, l'initiative #ColoniesSansPlastique vise à recycler trois millions de bouteilles d'eau en plastique dans plus de 40 centres de colonies de vacances.

Enfin, des bibliothèques, y compris digitales, seront installées sur les plages, et le Centre international Hassan II de formation à l’Environnement proposera des ateliers et des jeux aux jeunes, utilisant les réseaux sociaux et l'application Ana Boundif pour atteindre deux millions de jeunes.