Melvyn Jaminet (rugbyman français) : «Le premier arabe que je croise, je lui mets un coup de casque»

Le rugbyman Melvyn Jaminet, arrière du RC Toulon et joueur du XV de France, est au centre d’une vive polémique. Cela fait suite à une vidéo publiée sur son compte Instagram dans la nuit de samedi à dimanche, la veille des législatives anticipées, relate le quotidien 20 Minutes. «Le premier arabe que je croise, je lui mets un coup de casque», profère-t-il, suscitant l'indignation générale.

Melvyn JAMINET joueur de rugby professionnel au RUGBY CLUB TOULONNAIS et partenaire de NIKE a posté cette nuit une vidéo : «le premier arabe que je croise sur la route je lui mets un coup de casque» pic.twitter.com/gjWcoLlrGS — Lili (@ledestindequi) July 7, 2024

La réaction a été immédiate. Sébastien Delogu, député de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône, a dénoncé ces propos à caractère raciste sur son compte X, les qualifiant de «scandaleux». Il a appelé la Fédération française de rugby (FFR) à une sanction sévère.

Le RC Toulon a ouvert une enquête interne et s’est désolidarisé de son joueur. La FFR a également réagi en annonçant la mise à l’écart immédiate de Melvyn Jaminet. Il quitte ainsi la tournée en Argentine. La Fédération a exprimé sa ferme condamnation des propos tenus, réaffirmant «son engagement indéfectible en faveur de la diversité, de l'inclusion et de la laïcité». Elle garantit qu’«aucun comportement discriminatoire, de quelque nature que ce soit, n'a sa place dans le rugby français».

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a salué la réaction rapide et adaptée de la FFR, rappelant la politique de «tolérance zéro contre le racisme». De son côté, Melvyn Jaminet a publié un message d’excuses sur Instagram, se disant «profondément désolé et honteux» face à une telle violence. Il a assuré comprendre la sanction et s'est déclaré prêt à coopérer pour clarifier cette affaire. D'après lui, ses propos ne reflètent en rien ses valeurs ni celles de l’équipe de France de rugby.