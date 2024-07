Maroc : Le Groupe LabelVie élargit son initiative «filière qualité LabelVie»

Le Groupe LabelVie, leader de la grande distribution au Maroc avec ses enseignes Carrefour, poursuit son offensive en faveur de la qualité et de la traçabilité des produits. Après le succès de son initiative sur la viande rouge, le groupe étend désormais cette démarche aux rayons fruits & légumes, poissonnerie et produits traditionnels.

Concernant les fruits et légumes, ils sont cultivés en respectant les limites maximales de résidus (LMR) sans traitement chimique post-récolte. Les produits, tels que les prunes, pêches, nectarines, poires et raisins bénéficient de méthodes biologiques de lutte intégrée contre les ravageurs et maladies. Le groupe prévoit également de lancer d'autres produits comme la pomme, la tomate, l'oignon et la pomme de terre dans un future très proche.

Les poissons vendus par le groupe sont par ailleurs élevés sans farine, huile animales, soja ni antibiotiques. Depuis son lancement en 2020, cette initiative assure une traçabilité complète, de l'œuf à la livraison, pour des espèces comme la truite, le loup bar et la dorade.

Quant aux produits traditionnels, il est prévu de lancer une gamme de fruits secs et d'épices, respectant les mêmes procédures de traçabilité et de contrôle de qualité que les autres produits.