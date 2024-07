Deux autres Sahraouis demandent l’asile politique en Espagne

Après l’affaire du jeune Youssef El Mahmoudi, qui se présente comme un «activiste sahraoui», deux autres Sahraouis ont demandé ce lundi 8 juillet l’asile politique à l’Espagne aux services de la migration de l’aéroport de Barajas à Madrid. Ils étaient à bord d’un vol en provenance de la Guyane française à destination de Casablanca. Ils ont saisi une escale dans la capitale espagnole pour présenter des requêtes d’asile, rapporte un média ibérique.

Des demandes qui seront examinées, dans un premier temps, par la sous-direction des Frontières, relevant du ministère de l’Intérieur, et ensuite par l’Office d’Asile et des Réfugiés. La décision est attendue dans les deux jours à venir. En cas de rejet, les deux Sahraouis peuvent compter sur l’appui d’avocats et d’ONG de soutien au Polisario pour saisir la justice espagnole. L’intervention en leur faveur d’un membre du gouvernement de Pedro Sanchez, n’est pas à écarter.

En effet, l’ordre d’expulsion de Youssef El Mahmoudi a été gelé, suite à une lettre adressée par la ministre de la Jeunesse et l’Enfance, Sira Rego, de la Gauche unifiée, à son collègue de l’Intérieur, Fernando Grande Marlaska (du PSOE).