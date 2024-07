Emirates : Lancement de six nouvelles journées de recrutement au Maroc

Emirates, la première compagnie aérienne internationale mondiale, annonce le lancement de six nouvelles journées de recrutement au Maroc. Ce programme, qui se déroulera tout au long du mois de juillet, offre aux jeunes professionnels marocains l’opportunité de rejoindre une carrière internationale.

Les journées de recrutement se tiendront à Casablanca le 9 et le 22 juillet, à Rabat le 11 juillet, à Fès le 13 juillet, à Marrakech le 18 juillet et à Tanger le 20 juillet. Les candidats sélectionnés auront l'occasion de vivre une expérience professionnelle globale, comprenant des voyages dans des destinations emblématiques comme New York et les Maldives, tout en faisant de Dubaï leur résidence principale. En tant que membres de l'équipage d'Emirates, les nouvelles recrues bénéficieront d’avantages tels que des revenus exonérés d’impôts, un logement meublé, un moyen de transport ainsi qu'une couverture médicale.

«Nos efforts continus de recrutement au Maroc reflètent l'engagement inébranlable d'Emirates envers le Royaume. Au fil des ans, nous avons vu émerger des talents exceptionnels du Maroc et nous sommes ravis d'accueillir davantage de Marocains dans notre équipe mondiale», a déclaré Khalfan Al Salami, Directeur Général d’Emirates pour le Maroc et la Mauritanie, dans un communiqué de presse. La compagnie tend à valoriser des professionnels marocains et à étendre ses opérations. Depuis 2002, elle assure des vols quotidiens entre Casablanca et Dubaï avec l'A380.

Pour plus d’informations et pour postuler, les candidats intéressés sont invités à visiter la page «Cabin Crew Careers » sur le site web d’Emirates.