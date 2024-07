Espagne : Démantèlement d’une cellule terroriste avec le soutien de la DGST

la Direction générale de la surveillance du territoire marocain (DGST) en collaboration avec la Garde civil espagnole, a arrêté huit personnes pour apologie et promotion du jihad à Melilla, Alcobendas et San Sebastián de los Reyes (Madrid) ainsi qu'à Malaga, lors d'une opération menée le 2 juillet. Dans le cadre de son anticipation des menaces terroristes, les autorités des deux pays ont analysé des groupes restreints de messagerie privée, où est partagé et diffusé du matériel de propagande et d'endoctrinement terroriste.

Le ministère espagnol de l'Intérieur rappelle qu'en 2023, le service d'information de la Guardia Civil a déjà entamé une enquête sur un groupe de jeunes vivant principalement à Melilla. Les preuves obtenues ont mis au jour un groupe important qui s'est développé au fil du temps, à la fois sur Internet et ailleurs. Parmi eux, des membres se sont imprégnés des idées les plus extrêmes et les plus violentes des groupes terroristes jihadistes.

Ainsi, une grande partie du matériel de propagande saisi appartient à des groupes terroristes telles que Daech ou Daech-KP. L'action prosélyte des membres, visant l’endoctrinement via Internet, les a amenés à contacter d'autres personnes partageant les mêmes idées dans d'autres régions d'Espagne, telles que Malaga et Madrid.

Dans la dernière phase de l'opération, les personnes en cause ont adopté l'idéologie violente du jihad.