Banque mondiale : 350 millions de dollars accordés au Maroc pour la réforme des EEP

Un accord de financement de 350 millions de dollars relatif au programme d'appui à la mise en œuvre de la réforme des établissements et entreprises publics (EEP), vient d’être signé par Nadia Fettah la ministre de l'Economie et des finances et Jesko Hentschel le directeur du département Maghreb et Malte de la Banque mondiale (BM). Ainsi, la mise en œuvre de ce programme s'étalera sur cinq ans et sera assurée par Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'Etat (l'ANGSPE), ainsi que la direction des entreprises publiques et de la privatisation (DEPP).

Lors de la cérémonie de signature, Fettah a souligné que cet accord vient consolider les relations de coopération avec la (BM) et intervient pour inciter la mise en œuvre du processus de réforme des (EEP), enclenché par le royaume en application des orientations royales relatives à la réforme du secteur des EEP. Ledit accord intervient aussi suite à l'approbation des orientations stratégiques de la politique actionnariale de l'Etat, en tant qu'un des piliers de la réforme du secteur des EEP par le Conseil des ministres du 1er juin 2024.