Golf : Les International Series Morocco de retour pour une deuxième édition

Le coup d’envoi de la deuxième édition des International Series Morocco de golf, organisée au Royal Golf Dar Es Salam de Rabat, a été donné jeudi. Jusqu’au 7 juillet, de grands noms de cette discipline sportive à l'échelle nationale et internationale disputeront le titre pour décrocher un prix doté de 2 million de dollars.

Cette édition, inscrite dans le cadre de la huitième étape de l’Asian Tour, est marquée par la participation de plusieurs stars de ce sport : Jazz Janewattananond, Kiradech Aphibarnrat, Gaganjeet Bhullar, Scott Hend. Quant au Maroc, il est représenté par Ayoub Lguirati, Othman Raouzi et Ayoub Id-Omar dans la catégorie des Pros, et par Hugo Mazan Trommetter, Soufiane Dahmane, Aissa El Khadri et Adam Bresnu chez les amateurs.

Organisées par l'Asian Tour, les International Series ont été lancées en vue de renforcer et développer le golf en Asie et au Moyen-Orient.