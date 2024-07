CAN 2025 : Le tirage des éliminatoires dévoilé aujourd'hui à Johannesburg

La Confédération africaine de football (CAF) organise, jeudi 4 juillet, le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 à Johannesburg, en Afrique du Sud. La CAN se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, après avoir été déplacée de l’été à l’hiver.

Quarante-huit équipes nationales, réparties selon le classement FIFA du 20 juin 2024, participeront à ces éliminatoires. Les équipes seront divisée en douze groupes de quatre équipes chacun, de A à L. Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour le tournoi final, à l’exception du groupe du Maroc, pays hôte déjà qualifié. Si le Maroc termine premier de son groupe, le deuxième se qualifie également. Si le Maroc termine deuxième, le premier du groupe est qualifié. Enfin, si le Maroc finit troisième ou quatrième, seul le premier du groupe obtiendra son ticket pour la CAN 2025.

La cérémonie, qui débutera à 12h30 GMT (13h30 heure marocaine), sera animée par deux légendes du football africain : le Marocain Marouane Chamakh et l’Ivoirien Emerse Faé, précise un communiqué de presse de la CAN. Les fans pourront suivre l'événement en direct sur la chaîne marocaine Arryadia et sur la chaîne YouTube officielle de la CAF.

Composition des pots du tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2024 :