Football : Le Stade Rennais recrute Abdelhamid Ait Boudlal jusqu'en 2028

Abdelhamid Ait Boudlal, défenseur central marocain de 18 ans, a officiellement signé un contrat de quatre ans avec le Stade Rennais, ce mardi 2 juillet. Il se prolongera jusqu'en 2028. Formé à l’Académie Mohammed VI de Football à Rabat, Ait Boudlal, du haut de ses 1,90 m, est connu pour son jeu de tête, ses passes longues et son courage dans les duels, relate le club. Le Stade Rennais entretient d'excellentes relations avec le centre de formation marocain, qui a lui aussi formé des joueurs comme Nayef Aguerd et Mohamed Jaouab.

Toutefois, le président exécutif du Stade Rennais, Olivier Cloarec, a déclaré qu'«il a fallu batailler ardemment pour aboutir à [la venue du joueur marocain] à Rennes». Malgré l'intérêt de nombreux autres clubs européens, Ait Boudlal a fini par se tourner vers Rennes, en raison de la réputation du club qui a tendance à adopter une approche pédagogique avec ses jeunes joueurs.

Le footballeur a exprimé sa satisfaction expliquant que son objectif était «évidemment d’évoluer à terme avec l’équipe professionnelle». Il a également remercié l'Académie Mohammed VI pour son soutien et a déclaré être prêt à travailler dur pour réussir en Europe.

Abdelhamid Ait Boudlal a commencé l'entraînement avec le groupe professionnel le 2 juillet et participera à la préparation estivale sous la direction de Julien Stéphan, qui décidera s'il jouera ou non avec l'équipe réserve en National 3 au cours de la saison prochaine.

Pour rappel, capitaine de la sélection marocaine U17, Ait Boudlal a atteint la finale de la CAN 2023 et a été classé parmi les 60 plus grands espoirs du football mondial par The Guardian en 2023.