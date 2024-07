Tanger : Arrestation d’un ressortissant espagnol recherché par Interpol

Un ressortissant andorran a été interpellé, ce mercredi 3 juillet à l’aéroport de Tanger Ibn Battuta, pour son implication présumée dans un trafic international de haschisch, de cocaïne, d’ecstasy et de méthamphétamines. Déjà condamné par contumace dans son pays d’origine, il est visé par un mandat d’arrêt pour purger sa peine. Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), le mis en cause, âgé de 44 ans, aurait fait partie d’un réseau actif entre l’Espagne et Andorre, impliqué aussi dans le blanchiment d’argent.

Le recherché est arrivé à Tanger à bord d’un vol en provenance du royaume ibérique. Pointé sur les bases de données d’Interpol, il s’est avéré faire l’objet d’une notice rouge émise par cette organisation internationale, à la demande des autorités judiciaires de la principauté d’Andorre.

#التعاون_الأمني_الدولي

#التعاون_الأمني_الدولي

مطار ابن بطوطة بطنجة.. توقيف مواطن إسباني يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية بدولة أندورا، للاشتباه في ارتباطه بشبكة للتهريب الدولي للكوكايين والحشيش والإكستازي والمخدرات التركيبية "Méthamphétamines".

Après son interpellation, le suspect a été placé en garde à vue, dans l’attente d’être déféré devant le parquet compétent. Pour sa part, le bureau d’Interpol à Rabat, relevant de la DGSN, a été chargé d’aviser son homologue en Andorre, au titre de la procédure d’extradition.