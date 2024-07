Lancement de la campagne mondiale sur la sécurité routière «De New York à Marrakech»

L’ambassadeur et représentant permanent du Maroc auprès des Nations unies, Omar Hilale, a lancé le 2 juillet la campagne mondiale sur la sécurité routière «De New York à Marrakech» en prévision de la quatrième Conférence mondiale sur la sécurité routière. Cette conférence se tiendra pour la première fois en Afrique, du 18 au 20 février 2025 à Marrakech.

Le lancement de la campagne a eu lieu lors d’un événement organisé à l’International Peace Institute à New York, en présence de hauts responsables des Nations unies, d’ambassadeurs et de médias accrédités à l’ONU. À cette occasion, Omar Hilale a déclaré que le Maroc, gouverné par le roi Mohammed VI, souhaite faire de cette conférence la voix des pays en développement. Le Maroc collaborera avec la communauté mondiale de la sécurité routière pour garantir que la Déclaration de Marrakech soit forte et orientée vers l'action.

Une attention particulière sera accordée à l’Afrique, où les taux de mortalité routière sont élevés. La conférence réunira des dirigeants, des experts, des universitaires et des représentants du secteur privé et des ONG pour discuter des moyens de réduire de moitié le nombre de morts sur les routes d’ici 2030.

La Conférence de Marrakech comprendra des pré-événements, une table ronde ministérielle, cinq séances plénières et 24 séances parallèles, ainsi qu’un concours d’innovation et un festival de films sur la sécurité routière.

Le diplomate a également mentionné que la sécurité routière est une priorité nationale au Maroc depuis 2005, avec des stratégies mises en place pour réduire le nombre de décès dus aux accidents de la route. Le programme «Safe Moto» a été récemment lancé pour sensibiliser et améliorer la sécurité routière.

Une nouvelle résolution intitulée «Améliorer la sécurité routière mondiale», portée par le Maroc et adoptée par consensus le 24 juin dernier, appelle les pays membres à renforcer leur engagement pour la sécurité routière.

L'événement a vu la participation de l’envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU pour la sécurité routière, Jean Todt, ainsi que d’autres personnalités importantes telles que Jean-Luc Decaux, Hedda Samson, Krzysztof Szczerski, et Ydanis Rodriguez. Participaient également Dani Simons d'Alstom, l’acteur Jean Reno, les co-fondateurs de Street Art for Mankind, Audry et Thibault Decker, l’artiste Dragon 76, et Esra Sergi Bertani du Bureau des Nations Unies pour le partenariat.