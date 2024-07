Parlement Panafricain : Une députée marocaine salue l’initiative Afrique/Atlantique

L’Initiative Afrique/Atlantique, dans le cadre de la troisième session ordinaire de la sixième législature du Parlement Panafricain (PAP), est «stratégique» et «vise à créer un espace atlantique de stabilité et de prospérité, capable de répondre aux défis d’insécurité alimentaire, hydrique et énergétique» a déclaré Hanaa Benkhair, afro-députée et membre de la Chambre des conseillers au Maroc.

Elle a ajouté : «Le Maroc est engagé à poursuivre la coopération avec les pays africains en matière de renforcement des compétences et d’échanges des meilleures pratiques, conformément à l’Agenda 2036 de l’Union africaine (UA) pour le développement durable.»

De même, Hanaa Benkhair a souligné l’importance de faire face aux défis sécuritaires qui menacent le continent en adoptant une approche globale et multidimensionnelle, prenant en considération les besoins des populations en matière d’emploi et de lutte contre la précarité.

À cet égard, les afro-députés ont mis l’accent sur la nécessité de renforcer la bonne gouvernance et le développement socio-économique, comme étant des conditions essentielles pour la consécration de la paix et la sécurité en Afrique.