Maroc : Une plateforme stratégique pour les investissements US-Afrique

Les atouts du Maroc comme destination attractive pour les investissements et tremplin pour renforcer les échanges entre les États-Unis et l’Afrique ont été au cœur d'une rencontre-débat initiée, ce mardi 2 juillet, à Washington, par le centre de recherche américain «Atlantic Council». Organisée en marge de la 8e session du Comité conjoint chargé du suivi de l’accord de libre-échange (ALE) États-Unis-Maroc, la rencontre a été animée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, l’ambassadeur du Royaume à Washington, Youssef Amrani, et la présidente du Corporate Council For Africa, Forizel Leiser.

Durant les 25 dernières années, le royaume a entrepris des réformes d’envergure pour améliorer le climat des affaires et promouvoir les industries à forte valeur ajoutée, ainsi que pour la mise en place d’infrastructures aux standards internationaux. À cet égard, le port Dakhla Atlantique est appelé à consolider les infrastructures du Maroc et son positionnement comme plaque tournante pour les investissements en Afrique, de même qu’il constituera un débouché maritime pour les pays du Sahel vers l’océan Atlantique.

Concernant l'accord de libre-échange, le seul liant les États-Unis à un pays africain, M. Mezzour a souligné l’importance d’insuffler une nouvelle dynamique à cet accord conclu il y a 20 ans, relevant que le Maroc est soucieux de diversifier ses partenaires et de renforcer l'activité économique et la compétitivité.

Dans son intervention, l’ambassadeur du Maroc aux États-Unis a rappelé que l’amitié de longue date et les intérêts stratégiques communs ont fait de Rabat et Washington des «partenaires essentiels sur de nombreuses questions et une multitude de défis allant des menaces à la sécurité, du changement climatique, de l'énergie à la promotion des valeurs partagées de paix, de stabilité et de libéralisme économique».

La présidente du Corporate Council for Africa a noté que les réformes engagées par le Maroc dans des secteurs clés ont permis de drainer des investissements étrangers, faisant du royaume un modèle dans la région et en Afrique. Elle a également évoqué l’importance de dynamiser le partenariat maroco-américain à travers la diversification des échanges commerciaux, soulignant que le Royaume s’impose comme un investisseur de premier plan en Afrique.