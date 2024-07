Recensement : Le HCP lance la campagne de communication du RGPH 2024

Le Haut-commissariat au Plan (HCP) annonce le coup d’envoi de la campagne de communication du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) 2024, ainsi que la présentation de l’identité visuelle et des slogans qui l’accompagnent et qui portent les valeurs ayant présidé à sa conception, mercredi 3 juillet à Rabat.

A cette occasion, le HCP prévoit la projection dynamique des cartographies géoréférencées des constructions et logements ainsi que celles des établissements économiques actifs, telles que réalisées dans le cadre de la préparation du RGPH-2024, entre avril 2023 et mai 2024, sur l’ensemble du territoire national.

De surcroît, le HCP précise que ces cartographies devraient constituer les bases géographiques humaines et économiques du Maroc.