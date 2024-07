Opération Marhaba: Augmentation significative du trafic jusqu’à fin juin

L’Opération paso del estrecho (OPE) en Espagne, combinée à l’Opération Marhaba 2024 du côté marocain, a enregistré une augmentation notable du flux de personnes et de véhicules à la frontière de Tarajal, au cours de la dernière semaine de juin. Selon les données récentes, correspondant à la semaine du 24 au 30 juin, 36 495 entrées et 40 420 sorties de voyageurs ont été enregistrées. Quant au trafic automobile, sont à 10 131 entrées et 12 863 sorties.

Selon les médias ibériques, citant les données des autorités espagnoles, cette tendance haussière se poursuit depuis la mi-juin. Du 13 juin au 30 juin, les statistiques cumulées font ainsi état d’un total de 92 645 entrées de personnes et 99 368 sorties. Pour leur part, les chiffres des véhicules sont à 26 293 et 32 030 sorties de véhicules ont été enregistrées.

Pour accompagner ces opérations annuelles, les autorités marocaines et espagnoles ont mis en place une série de mesures, à commencer par le renforcement des contrôles aux frontières, l’augmentation des ressources humaines et l’optimisation des procédures pour accélérer les flux. Par ailleurs, des points d’assistance et des services d’urgence sont mis en place pour les voyageurs.