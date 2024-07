Maroc - Etats-Unis : La commission mixte se réunit autour de l'accord de libre-échange

La huitième session de la commission mixte chargée du suivi de l'accord de libre-échange entre les Etats-Unis et le Maroc s'est ouverte lundi à Washington, au Département américain du commerce, sous la co-présidence du ministre de l'Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, et du représentant américain adjoint au commerce pour la région Europe et Moyen-Orient, Bryant Trick.

Lors de la cérémonie d'ouverture, en présence de l'ambassadeur du Maroc à Washington, Youssef Amrani l'accent a été mis sur les moyens de développer davantage les relations commerciales entre le Maroc et les Etats-Unis et de donner plus de substance et de dynamisme à l'accord de libre-échange (ALE), notamment dans les secteurs de l'agriculture, du textile, de l'investissement et de l'automobile.

A ce propos le ministre Mezzour à rappelé que l'agriculture est un maillon essentiel de cette coopération, ajoutant que l'accès des produits agricoles marocains au marché américain reste en deçà des ambitions et du potentiel d'exportation du Maroc. A cet égard, le royaume a réitéré avec force ses demandes d'accès au marché pour la viande de volaille traitée thermiquement et les fruits et légumes.

Pour ce qui concerne le secteur automobile, Mezzour a mis l'accent sur la coopération douanière, qui pourrait assurer un contrôle douanier efficace des marchandises échangées entre les deux pays et faciliter les flux commerciaux bilatéraux.