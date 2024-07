Intoxication à Marrakech : 12 ans de prison au total pour le propriétaire d’un snack et ses employés

Trois personnes ont été condamnées en première instance à un total de 12 ans de prison ferme (4 ans chacun) et une amende de 1 000 dirhams, dans l’affaire de mort par intoxication de 6 personnes à Marrakech. Il s’agit du propriétaire d’un snack au quartier de M’hamid, ainsi que de ses deux employés. Le détenteur de ce point de restauration a ainsi été reconnu coupable d’avoir «provoqué involontairement un homicide involontaire en raison de négligence et de non-respect des réglementations», «retirait d’objets de la scène du crime avant les premières opérations, dans le but d’entraver le cours de la justice», et «mise en circulation d’un produit qui constitue une menace pour la santé», en plus de la «conservation et le stockage de produits alimentaires proposés à la vente dans des conditions insalubres». Les deux employés ont par ailleurs été condamnés pour participation aux faits incriminés.

Le drame remonte à fin avril, lorsque plus de 20 personnes ont été hospitalisées en raison d’une intoxication alimentaire. Parmi les victimes, six personnes sont décédées, dont une petite fille de 5 ans. Le propriétaire du snack et ses employés ont été poursuivis en détention préventive, jusqu’au verdict qui s’est basé sur l’expertise technique cherchant à identifier les causes du décès. Lors de l’enquête, les autorités sanitaires ont saisi une importante quantité de viande avariée destinée à la préparation de fast-foods, ainsi que des œufs et d’autres produits alimentaires périmés.

En attendant les résultats de l’expertise, les audiences ont été reportées, tandis que toutes les requêtes de remise en liberté des mis en cause ont été rejetées.