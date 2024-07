A quelles occasions est décrété le deuil national au Maroc ?

Après l'annonce du décès de la princesse Lalla Latifa, mère du roi Mohammed VI par le Palais royal, certaines pages et comptes sur les réseaux sociaux se sont précipités pour annoncer un deuil nationat en relayant des annulations de festivals, concerts manifestations sportives et autres festivités. Toutes ces annulations ont été démenties dans les faits puisqu'aucune instruction officielle n'avait été donné en ce sens.

Ces atermoiements reflètent le flou entourant le concept de deuil national. Au Maroc, il n'existe pas de loi régissant la déclaration d'un deuil national, elle reste une prérogative du Palais Royal. L'état de deuil est souvent déclaré à l'occasion du décès de personnalités au Maroc ou dans des pays amis et frères, ou lors d'événements tragiques tels que des catastrophes naturelles. Le deuil comprend plusieurs mesures qui reflètent l'état de douleur et de respect de la nation à l'égard des défunts.

Le deuil... Quand et pourquoi ?

La déclaration de deuil comprend plusieurs mesures dont les plus importantes sont la mise en berne des drapeaux dans les institutions gouvernementales et privées, sur les places publiques et la tenue de prières funéraires dans les mosquées à l'intention des défunts.

Les médias officiels diffusent également des programmes spéciaux sur les chaînes nationales et à la radio sur la vie et les réalisations du défunt ou au sujet d'événements tragiques, ainsi que des programmes religieux ou la récitation du Saint Coran. Les activités festives sont également suspendues pendant la période de deuil.

Rois et princes

Suite au décès du frère du roi Hassan II, le prince Moulay Abdallah, le 20 décembre 1983, un deuil national de trois jours a été décrété (21-23 décembre 1983), les drapeaux ont été en berne dans tous les bâtiments officiels pendant sept jours. Le travail a été également suspendu dans toutes les administrations et institutions, publiques et semi-publiques et privées le 22 décembre 1983 dans tout le royaume, pour les prières funéraires à la mosquée Hassan à Rabat et dans les autres mosquées du Royaume.

Le 23 juillet 1999, les programmes de la télévision marocaine ont été interrompus et remplacés par la récitation du Saint Coran. Quelques heures plus tard, le décès du roi Hassan II a été annoncé, suite à 38 ans de règne. Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie a annoncé que les funérailles auraient lieu après la prière d’Al Asr le dimanche 25 juillet 1999, et un deuil national de quarante jours a été décrété, la plus longue période de deuil dans le Royaume. Tout au long de cette période de deuil, la télévision et la radio nationales ont continué à diffuser des récitations du Coran et des programmes énumérant les mérites du défunt roi.

En novembre 2004, le Maroc a décrété trois jours de deuil, avec la mise en berne des drapeaux nationaux, suite au décès du Cheikh Zayed ben Sultan Al Nahyane, fondateur des Émirats arabes unis.

Au début d’août 2005, le Maroc a également décrété trois jours de deuil avec drapeaux en berne à la suite du décès du roi saoudien Fahd bin Abdulaziz.

En janvier 2006, le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie a annoncé que le Maroc mettrait en berne les drapeaux nationaux sur les bâtiments gouvernementaux, les administrations, les lieux publics et les ambassades marocaines à l'étranger pendant trois jours suite au décès de l'émir du Koweït, le cheikh Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

En janvier 2015, le drapeau national marocain a été également abaissé sur les bâtiments gouvernementaux, les institutions publiques, les administrations et les espaces publics pendant trois jours lors du décès du roi saoudien Abdullah bin Abdulaziz Al Saud.

Plus récemment, en mai 2022, le Maroc a déclaré trois jours de deuil officiel pour le défunt président des Émirats arabes unis, cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan.

Accidents et catastrophes naturelles

En juillet 2011, le roi Mohammed VI a décrété trois jours de deuil national et la mise en berne des drapeaux de toutes les administrations et institutions publiques, suite à la catastrophe aérienne qu'a connue le Maroc, le 26 juillet 2011, lorsqu'un avion militaire transportant 81 passagers de la ville de Dakhla s'est écrasé.

Le deuil est également décrété lors de catastrophes naturelles, comme après le tremblement de terre qui a frappé la région d'Al-Haouz le 8 septembre 2023, faisant plus de 2 900 morts et 5 500 blessés, principalement dans les provinces d'Al-Haouz, de Taroudant et de Chichaoua. Le roi Mohammed VI a ainsi ordonné la mise en berne des drapeaux pendant trois jours.

La déclaration de deuil reflète généralement le respect et l'appréciation des personnes décédées ou la sympathie pour les victimes. Ellet fait partie d'une tradition nationale qui promeut l'unité et la solidarité entre les peuples face aux peines et aux calamités.