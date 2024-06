Le Festival international de Fès de l'art de la calligraphie arabe ouvre ses portes

Le Festival international de Fès de l'art de la calligraphie arabe a ouvert ses portes, vendredi 28 juin à la galerie Mohamed Kacemi. Sous le thème "Safir" (ambassadeur), cette 9e édition vise à rapprocher le public et les artistes amateurs de la calligraphie arabe de ses techniques utilisées dans les belles toiles relatives à la décoration et à la calligraphie arabe. Elle s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Nuit des Musées et des Espaces Culturels au niveau national.

La cérémonie d'ouverture du festival a été marquée par la présentation de la calligraphie et de la décoration arabe, outre la mise en valeur des œuvres primées lors du Prix "Al Badr"- Fujairah aux Émirats Arabes Unis, invité d'honneur du festival.

Par la même occasion, un hommage a été rendu à la calligraphe marocaine Nouria Riyadi et le chercheur Ahmed Hamdan Al Zeyoudi des Émirats Arabes Unis en reconnaissance pour leurs contributions dans le domaine du développement de la calligraphie arabe à grande échelle.

Cette manifestation culturel a aussi inclus une exposition, organisée par l'association "Caméléon des arts plastiques" et offrant à voir une série d’œuvres relatives aux outils utilisés dans le domaine de la calligraphie arabe. Elle a été soutenue par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en coopération avec le Centre Culturel "Les Étoiles de la Ville - Fondation Ali Zaoua".

Des calligraphes de plusieurs pays ont été invités : Émirats Arabes Unis, Égypte, Irak, Koweït, Oman, Palestine, Soudan, Syrie, Turquie, Tunisie sans oublier le Maroc.