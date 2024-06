Plusieurs partis marocains condamnent l’accueil du navire de guerre israélien à Tanger

L’accueil d’un navire de guerre israélien au port de Tanger soulève l’ire de plusieurs instances politiques marocaines, classées dans l'opposition. En témoigne la réaction du bureau politique du PPS. «Face à la poursuite de l’agression israélienne brutale, il ne peut y avoir de relations normales avec Israël ou de permettre à un navire militaire israélien d'accoster dans un port marocain», s'indignent les camarades de Nabil Benabdellah.

Même son de cloche auprès du bureau politique de la Fédération de gauche démocratique. Le parti a exprimé «son rejet de toutes les formes de relations entre l’Etat marocain et l'entité sioniste». La FGD a indiqué que l’autorisation accordée à «un navire appartenant à l'armée d'occupation sioniste d’accoster au port de Tanger est une violation flagrante de la décision de la Cour internationale de Justice et constitue un encouragement à l'ennemi sioniste raciste de poursuivre la guerre génocidaire qu'il mène contre le peuple palestinien à Gaza et de continuer ses attaques contre la Cisjordanie et le sud du Liban».

Pour sa part le groupement des députés du PJD a demandé, mardi dans une question écrite, au ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, d’«éclairer l'opinion publique sur la véracité des informations qui circulent concernant ce navire qui a fait escale au port de Tanger pour s’approvisionner en carburant et aliments».

Ces réactions font suite au communiqué, publié le samedi 22 juin, par le «Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation», dénonçant le feu vert accordé en catimini à un navire de guerre israélien d’accoster au port de Tanger.

Au Parti socialiste unifié cette question sera inscrite à l’ordre du jour du conseil national du parti, prévu le dimanche 30 juin à Casablanca, a confié à Yabiladi une source au sein de la formation de gauche.