France : Délocalisation de la conserverie Saupiquet au Maroc et en Espagne

La célèbre conserverie Saupiquet de Quimper, dernier «bastion français» de cette marque historique fondée à Nantes en 1897, s'apprête à fermer ses portes à la fin de l'année 2024. La production de maquereaux et de sardines, qui représente 90% de l'activité du site de Quimper, sera partiellement transférée au Maroc et en Espagne. «Le choix des pays s’est fait par rapport à l’activité de conserverie de sardines et maquereaux», a précisé la direction de Bolton Food, propriétaire de l'usine, au journal Sud Ouest.

Cette fermeture affectera 155 employés, conséquence directe de la baisse des ventes et de la concurrence accrue sur le marché des conserves de poissons. Effectivement, le groupe italien a annoncé avoir enregistré des pertes de 5 millions d'euros en 2023, cumulées à une chute de 25% du volume des ventes en France entre 2020 et 2023.

Après avoir informé le Comité social et économique le 20 juin, la direction s'est donnée les moyens pour maintenir l'activité, investissant 13 millions d'euros pour améliorer la productivité et tenter de développer de nouveaux marchés internationaux. Bien que leurs efforts n'aient pas suffi à inverser la tendance baissière, le groupe «s'engage à proposer des mesures d'accompagnement et à travailler pour identifier d'éventuelles opportunités de reprise du site», relate l'AFP.