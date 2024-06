Football: Jamal Sellami présenté officiellement en tant que sélectionneur de la Jordanie

Après avoir décroché le statut d’entraîneur de l’équipe jordanienne de football ce samedi, Jamal Sellami s’est exprimé lors d'une cérémonie de présentation, mercredi 26 juin 2024 à Amman.

«La mission ne s’annonce pas de tout repos, j’en suis conscient», a déclaré Jamal Sellami qui sait à quoi s’attendre. Suite à la démission de l’ancien sélectionneur des Nashama, Houcine Ammouta, son successeur tient à poursuivre les projets entamés auparavant et répondre aux attentes des supporters jordaniens.

Vu que la pays n'a jamais participé aux phases finales d'une Coupe du monde, Selami a mis en lumière dans son programme l’importance de se qualifier aux phases finales du Mondial-2026 pour envisager ensuite les phases finales de la Coupe d'Asie des Nations 2027 en Arabie saoudite. «Nous devons travailler encore plus dur pour être à la hauteur et nous sommes ici justement pour ça !», a-t-il conclu.

Samar Nassar, la secrétaire générale de la JFA a déclaré que Jamal Sellami a signé pour un contrat de trois ans qui court jusqu’aux phases finales de la Coupe d’Asie des Nations 2027.

Le staff technique compte de nombreux cadres marocains : Omar Najhi et Mustapha El Khalfi, en tant qu’entraîneurs adjoints ; l'entraîneur des gardiens de but Ahmed Mohamadina ; les préparateurs physiques Jawad Sabri et Karim Mellouche et les analystes de performance Karim El Idrissi et Marouane Lotfi.