Maroc : Les exportations de fruits et légumes confrontées à des défis climatiques et politiques

Cette année, la saison des fruits et légumes marocains a été marquée par des défis importants pour les exportateurs. Mostapha Mohattan, spécialisé dans le marché français, décrit sur FreshPlaza, une saison mouvementée par les grèves et les manifestations en Europe, perturbant la chaîne d'approvisionnement, mais également par le dérèglement climatique. Malgré ces vicissitudes, la demande pour les produits est restée stable, surtout pour les tomates et les courgettes, qui ont enregistré une augmentation des ventes.

En revanche, les haricots verts ont connu des difficultés avec des prix figés et des coûts de production élevés. Les fruits d'été comme les pastèques ont également souffert en raison de la sécheresse et des parasites. Cela a entraîné une réduction des exportations vers l'Europe et une vente accrue sur le marché local.

Mostapha Mohattan cherche à renforcer son offre et sa compétitivité sur le marché européen. C'est pourquoi, «en plus des fruits et légumes», il ajoute à son catalogue «des herbes aromatiques fraîches d'origine espagnole, telles que le persil, la coriandre, la menthe et le laurier, ainsi que d'origine marocaine, comme la ciboulette, le basilic, le romarin, et d'autres encore».