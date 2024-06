Bourita interpellé par le PJD sur l’accueil d’un navire de guerre israélien à Tanger

Le PJD s’invite dans la polémique autour de l’accueil au port de Tanger d’un navire de guerre israélien. Le président du groupement des députés de la formation islamiste a adressé une question écrite au ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, portant sur ce sujet.

Dans son texte, Abdellah Bouanou a estimé que ce genre d’informations «porte un préjudice aux positions du Royaume du Maroc sur la question palestinienne et sur la brutale agression contre la Palestine en général et Gaza en particulier, ainsi que sur les efforts déployés par le Maroc sous la direction de Sa Majesté le Roi, Président du Comité Al-Qods, pour soutenir la cause palestinienne».

Abdellah Bouanou a demandé au chef de la diplomatie d’«éclairer l'opinion publique sur la véracité des informations qui circulent concernant ce navire qui a fait escale au port de Tanger pour s’approvisionner en carburants et aliments», rapporte ce mardi 25 juin le site du PJD.

Pour rappel, dans un communiqué publié samedi 22 juin, le «Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation», qui réunit Al Adl wal Ihsane et des militants d’extrême gauche, a dénoncé l’accueil d’un navire de guerre israélien dans un port marocain.