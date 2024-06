Chefchaouen : Le Festival Tizirane lance sa première édition

Un nouveau festival est né : le Festival Tizirane dans la province de Chefchaouen. Organisé par l'association Tizirane Moubadara et prévu du 5 au 7 juillet 2024, cet évènement est placé sous le thème «Lemmat El Ansara, une entrée au développement touristique et à l’esprit collectif à Ghmara». Il se tiendra dans les communes rurales de Bab Berred et Ounane.

Visant à promouvoir le tourisme interne à Bab Berred et les communes avoisinantes ainsi que l’héritage culturel jebli, le festival prévoit des activités artistiques, culturelles et intellectuelles. Trois séminaires seront organisés dans ce cadre : «le patrimoine culturel et l'environnement», «l'économie solidaire» et «débat sur les défis et les opportunités disponibles».

Les produits locaux et œuvres d’arts seront aussi mis en avant. Des spectacles seront aussi présents avec la participation de groupes folkloriques de la commune de Bni Ouzien, Amoukane et Tidghine. Les lieux du festival sont : la place du stade de Bab Berred, l'annexe de la commune d'Ounane, le Centre pluridisciplinaire de Bab Berred et la place du Café El Gharassi.

Cet évènement est appuyé par la Direction provinciale de la Culture à Tétouan et de la province de Chefchaouen, avec le soutien du ministère du Tourisme, la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le Conseil provincial de Chefchaouen, l'Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN) et d'autres partenaires.