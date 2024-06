Étude : La production du secteur manufacturier tributaire de l’allocation des ressources

Les ressources financières pourraient augmenter la production du secteur manufacturier marocain de près de 97%. C’est ce qu’a dévoilé une étude conjointe du Haut-commissariat au plan (HCP) et de la Commission économique pour l’Afrique (CEA).

Intitulée «Allocation des ressources et gains de productivité dans le secteur manufacturier marocain», la publication montre que les distorsions liées au climat des affaires impactent les entreprises en dessous de leur taille optimale. De ce fait, ces contraintes limitent la capacité à croître et à atteindre une productivité optimale.

L’étude propose et démontre qu’en éliminant les distorsions de la taille des entreprise, il y aura une augmentation de la production du secteur manufacturier de 97% et contribuerait aussi tripler a taille des entreprises de 51,1% selon le même étude.

Pour relancer l’économie, la recherche recommande la mise en place de politiques pour favoriser une distribution plus efficace des ressources entre les différents secteurs et entreprises malgré les obstacles qui butent ce processus comme l’accès limité au marché et aux financements.