Accident mortel à Boulemane : Cinq personnes décédées dont un enfant et cinq blessés

Cinq personnes ont tragiquement perdu la vie tandis que cinq autres ont été blessées dans un grave accident de la route ce dimanche 23 juin. L'accident s'est produit au point kilométrique 236 sur la route nationale n°15, reliant les villes de Missour et Outat El Haj, dans la province de Boulemane.

L'accident est survenu suite à une collision violente entre un véhicule tout-terrain et une petite voiture qui circulaient en sens opposé, selon Hespress. Parmi les victimes, quatre personnes – deux femmes et deux hommes apparentés – étaient à bord de la voiture légère. La cinquième et victime, un enfant, se trouvait avec ses parents dans le 4x4.

Une ambulance a pris en charge les cinq blessés, les transportant à l'hôpital Ahmed Ben Idriss El Missouri à Missour. Les corps des défunts, quant à eux, ont été transférés à la morgue du même établissement. Une enquête a été ouverte par mes services de la Gendarmerie royale afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.