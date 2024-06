Législatives anticipées (France) : Liste des candidats à la 9ème circonscription

Une semaine après la dissolution de l’Assemblée nationale par le président français Emmanuel Macron, dix-neuf candidats ont fait acte de candidature pour représenter la 9e circonscription des Français établis à l’étranger, couvrant la région du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest. Les électeurs français sont appelés à voter lors des législatives anticipées qui auront lieu les 30 juin et 7 juillet prochains.

1. Sackho Kourtoum – Ensemble (divers gauche)

Kourtoum Sackho, élue à Aubervilliers sous l'étiquette «Ensemble» (à ne pas confondre avec «Ensemble pour la majorité présidentielle»), un mouvement pour une alternative de gauche, écologiste et solidaire, est adjointe au maire en charge de la politique de la ville. En 2022, elle s'est présentée dans la circonscription d'Aubervilliers. Son suppléant, Rudy Edmont Khayat, travaille à la fois en France et en Israël.

2. Oudrhiri Hassan – DVC (divers centre)

Hassan Oudrhiri, Franco-marocain, est élu conseiller municipal à Issy-les-Moulineaux sur la liste d'André Santini (Union de la droite et du centre). Il travaille en région parisienne. Sa suppléante est Inès Bouarourou, également Franco-marocaine.

3. Boudjekada Ismaël – DVG (divers gauche)

Ismaël Boudjekada, Franco-algérien, est un élu local à Grand-Charmont. Il dit soutenir le NFP, bien que LFI ait nié toute affiliation pas officiellement investi. Dans sa commune, il est considéré comme un membre de l'opposition au maire socialiste Jean-Paul Munnier. Sa suppléante, Ghania Benkedia, Franco-marocaine, est adjointe à la mairie des 13ème et 14ème arrondissements de Marseille, déléguée à l'état civil.

4. Tintaugus Édouard - SAP (Sans étiquette)

Édouard Tintaugus, originaire de Martinique, vit à Paris où il travaille comme conducteur de bus à la RATP. En 2023, il s'est présenté sans étiquette aux élections sénatoriales martiniquaises. Sa suppléante, Carine Dicanot, est également machiniste à la RATP.

5. Sidibé Gabriel Marie - SAP (sans étiquette)

Gabriel Sidibé, un entrepreneur français spécialisé dans la cuisine, gère une entreprise avec sa suppléante et épouse, Gwenaëlle Jactat. Plus active que lui sur les réseaux sociaux, Gwenaëlle est également praticienne et formatrice en gestion du stress.

6. Tahiri Rachid – Union de la Gauche Populaire, progressiste et écologiste (divers gauche)

Rachid Tahiri, Franco-marocain, est le chef de la Division Changement Climatique et Économie Verte à Rabat. Il est affilié à l'Union de la Gauche Populaire (divers gauche). Son suppléant, Hani Ramzi, Franco-tunisien, dirige une entreprise à Tunis.

7. Dianifaba Abdoulai

Abdoulai Dianifaba, Franco-sénégalais, est très discret sur les réseaux sociaux. Quant à son suppléant, son nom n’est pas communiqué.

8. Djouadi Samira – Ensemble pour la majorité présidentielle (Officiel)

Samira Djouadi, Franco-marocaine, est spécialiste des quartiers en France, elle est fondatrice des associations Tous en Stage et SPORT'A VIE, ainsi que présidente de l'association Stop Illettrisme. Elle est également déléguée générale de la fondation TF1. Sa suppléante, Jamila Léa Diani, Franco-marocaine, est directrice de la Fondation Aksal au Maroc.

9. Ben Cheikh Karim – Nouveau Front Populaire (Officiel)

Karim Ben Cheikh, député sortant de NUPES, est Franco-tunisien et diplomate de carrière. Il est membre du parti Génération.s, issu du PS. Lors des législatives de 2022, il avait obtenu 40% des voix au premier tour, puis 43,2% lors des partielles de 2023. Sa suppléante, Maïmouna Dieng, Franco-sénégalaise, est membre du Conseil économique, social et environnemental et présidente de l’association Natural Pact Sénégal.

10. Badreddine Jihad – DVD (divers droite)

Jihad Badreddine, entrepreneur franco-ivoirien, est responsable de la franchise Paul à Abidjan et propriétaire du Groupe Franchises Côte d’Ivoire. Il fait ses débuts dans le domaine politique. Son suppléant, Louis-Guillaume N’Dia, Franco-ivoirien est juriste chez Grand Thornton Côte d’Ivoire.

11. Khalfi Seddik – DVG (divers gauche)

Seddik Khalfi, franco-marocain, est correspondant d'une radio française. Sa candidature n'est pas soutenue par LFI, ni par le Nouveau Front Populaire. Ghizlane Boukioudi, Franco-marocaine, sa suppléante exerce en tant qu’avocate à Paris.





12. Fadili Hachim – Debout la France (extrême droite)

Hachim Fadili, avocat d’affaires à Paris et Franco-marocain, est membre de Debout la France, un parti d'extrême droite dirigé par Nicolas Dupont-Aignan. Sa suppléante, Clarisse Dusch, Française, est chef de rang au restaurant Marsan d’Hélène Darroze.

13. Ducellier Régina – Les Ecologistes avec la Majorité présidentielle (DVC)

Régina Ducellier, Franco-congolaise résidant à Clichy-sous-Bois, a précédemment représenté les écologistes au sein de la majorité présidentielle en 2022, obtenant 1,35% des voix dans la 10e circonscription. Sa suppléante, Vénus Kifoula, travaille en alternance comme déclarante en douane chez BBL à Paris.

14. David Khadija (Tnaoui) – «100% citoyens»

Khadija David, Franco-marocaine, est une figure récurrente des élections dans cette 9ème circonscription. Après avoir obtenu 0,41% des voix en 2017, elle se représente en tant que spécialiste de la politique urbaine et se décrit comme indépendante, sans affiliation politique claire. Fondatrice des associations «Agir Pour Changer les Choses» et «Les Démocrates Franco-Marocains», elle bénéficie du soutien de Cap21. Sa suppléante, Houria Zrif, est également Franco-marocaine.

15. Perimony Sébastien – Solidarité et Progrès (divers gauche)

Le Français Sébastien Perimony exerce à Épinay-sur-Seine en tant que rédacteur web et consultant spécialisé sur le développement de l’Afrique. Auteur du livre «Voir l’Afrique avec les yeux du futur», il est accompagné de Johanna Clerc en tant que suppléante.

16. Drevon Pierre – Reconquête ! (extrême droite)

Pierre Drevon, homme d’affaires français basé en Côte d’Ivoire depuis 2006, est assisté par Bruno Landrier, Français ayant travaillé jusqu’en 2020 à Madagascar pour une filiale de Veolia Environnement.

17. Davoux Erwan – DVD (divers droite)

Erwan Davoux, Français, est un habitué de la scène politique, se définissant comme gaulliste mais en prenant ses distances avec son ancien parti Les Républicains. Sa carrière dans la fonction publique française est orientée vers les affaires internationales. Sa suppléante franco-marocaine, Ghania El Bahloul Kempf, est juriste et consultante en ressources humaines.

18. Charron Élodie – Rassemblement national (extrême droite)

Élodie Charron, Française, est une ancienne candidate à La Réunion, ayant une carrière antérieure dans le commerce avant de devenir coach de vie et hypnothérapeute à Dubaï, où elle réside. Son suppléant, Philippe Franceschi, est un ancien gendarme et consultant en sécurité.

19. Rania Tessa Maachou

Rania Tessa Maachou, Franco-algérienne, dirige la société Vivodomi, spécialisée dans les alternatives aux EHPAD pour les personnes âgées. Deborah Aalem, est associée à ses côtés.