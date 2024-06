Royal Air Maroc : déploiement de 300.000 nouveaux sièges et 6 lignes internationales pour l'été 2024

Royal Air Maroc se prépare activement pour la saison estivale 2024 en mettant en œuvre un plan ambitieux pour répondre à la demande croissante de voyageurs. Avec une offre dépassant les 6,5 millions de sièges, représentant une augmentation de 300 000 sièges par rapport à l'été 2023, vers plus de 90 destinations à travers les quatre coins du globe, la compagnie aérienne nationale marocaine consolide sa position de leader régional. Son programme inclut le lancement de six nouvelles lignes internationales et une augmentation des fréquences sur des itinéraires stratégiques.

RAM prévoit de déployer plus de 3,2 millions de sièges vers l'Europe, à travers 671 vols hebdomadaires reliant 37 destinations européennes à 11 aéroports au Maroc. Cette capacité représente une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente. Pour l'Amérique du Nord et le Moyen-Orient, la compagnie offrira respectivement une capacité de 533.586 et 282.361 sièges (+13%).

Dans le cadre de sa mission en tant que transporteur panafricain, Royal Air Maroc renforcera également son réseau vers l'Afrique, offrant plus de 1,3 million de sièges vers 28 destinations africaines (+19%). Cette croissance consolide la position de Casablanca en tant que hub régional, facilitant les connexions entre l'Europe et l'Afrique et renforçant le rôle de la compagnie en tant que plaque tournante majeure.

En outre, la compagnie s'engage à ouvrir de nouvelles lignes aériennes directes entre Rotterdam et plusieurs villes marocaines ainsi que l'expansion vers des destinations clés comme Abuja, Manchester et Napoli. Royal Air Maroc compte aussi renforcer ses lignes domestiques, ce qui inclut le doublement des fréquences des vols au départ de Casablanca vers Laayoune, Dakhla et Oujda. Et prochainement, deux nouvelles routes transversales seront inaugurées, reliant Rabat à Errachidia et à Laayoune.