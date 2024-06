Khénifra : Le conservatoire de musique et de chorégraphie Mohamed Rouicha ouvre ses portes

Le conservatoire de musique et d’art chorégraphique de la ville de Khénifra a ouvert ses portes, mercredi 19 juin 2024. Ayant pour objectif de permettre une formation académique pointue à ses futurs bénéficiaires, la structure porte le nom de Mohamed Rouicha, figure emblématique de la musique amazighe.

En effet, le conservatoire est situé au centre-ville de Khénifra, cité historique des Zayane, en hommage à cette icône de la mémoire musicale de l’Atlas, qui a contribué au développement de la scène culturelle khenifri et nationale. Solfège, luth ou violon, l’institut offre une variété de formations pour la préparation et l’accompagnement des jeunes musiciens dans leur voie d’artiste, tout en tenant compte des spécificités musicales et poétiques du Moyen-Atlas.

Actuellement, la structure accueille 42 élèves, qui suivent leurs cours dans des salles acoustiques pour pratiquer divers instruments de musique. Le conservatoire dispose aussi d'une salle de danse, conçue selon les exigences de théâtre et d'arts de scène, avec des loges pour les artistes. Dans une déclaration à la MAP, Kamal Seghir, directeur et professeur de ce conservatoire, indique que ce dernier est un joyau culturel inédit. Il se veut ainsi un nouveau jalon sur la voie du renforcement de la scène artistique, contribuant au développement et à l’amélioration de la pratique musicale au niveau provincial.

Première du genre au niveau du chef-lieu du Moyen-Atlas, cette structure est une vitrine pour la valorisation du patrimoine artistique immatériel, permettant, par la même occasion, l'éclosion de nouveaux talents. Elle permet aussi d’encourager la pratique musicale parmi les jeunes générations, en particulier les habitants des zones rurales difficiles d’accès.