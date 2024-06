Espagne - Croatie : Lamine Yamal devient le plus jeune joueur à participer à l'Euro

Lamine Yamal, jeune prodige hispano-marocain qui fêtera prochainement ses 17 ans (le 13 juillet), a inscrit son nom dans les annales du football ce samedi 15 juin, en devenant le joueur le plus jeune à participer à un match de l'Euro, relate TV5 Monde. Évoluant pour le FC Barcelone, il a intégré l'équipe espagnole titulaire qui a triomphé face à la Croatie à Berlin.



Le jeune attaquant s'est distingué en offrant une passe décisive lors de cette rencontre historique entre les deux pays. Malgré son jeune âge, Yamal a déjà consolidé sa place au sein du FC Barcelone, où il a brillé avec sept buts et huit passes décisives en 50 apparitions cette saison, toutes compétitions confondues.



«Je suis très heureux de cette victoire pour mes débuts à l'Euro», a t-il déclaré à la chaîne espagnole La 1», avant d’ajouter «nous avons confiance en nous, nous sommes une équipe très efficace et nous le montrons. Nous sommes heureux parce que tout le travail effectué ces derniers mois a porté ses fruits». Son sélectionneur Luis De la Fuente a d’ailleurs précisé que ses qualités exceptionnelles font de lui un talent rare, comparant ses capacités à un «don de Dieu».



Si Yamal parvient à marquer durant l’Euro, il établira également un nouveau record en devenant le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition. Actuellement, ce titre est détenu par Johan Vonlanthen, qui avait 18 ans et 141 jours lorsqu'il a marqué contre la France en 2004.



Désormais avec huit sélections à son actif pour l'Espagne, Yamal fait partie d'une génération offensive prometteuse aux côtés de jeunes talents comme Nico Williams et Pedri, âgés de 21 ans. Effectivement, le joueur dont le contrat s'étend jusqu'en 2026 est vu comme le meilleur produit de la «Masia», depuis l'époque de Lionel Messi, au centre de formation du FC Barcelone.