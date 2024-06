Bruxelles : Hommage à la première génération de l’immigration marocaine en Belgique

Des membres de la première génération d’immigrés marocains en Belgique ont été à l’honneur, vendredi, lors d’une cérémonie organisée au Consulat général du Maroc à Bruxelles, à l’occasion du 60e anniversaire de la signature de l’accord sur la main d’œuvre entre les deux royaumes.



Cette cérémonie, tenue en présence de nombreux Marocains résidant en Belgique, de toutes les catégories d’âge, a mis en lumière la contribution de la communauté marocaine et les efforts déployés notamment par les ressortissants de la première génération de migrants dans les années 1960, qui ont permis d’assurer aux générations suivantes une intégration idoine dans le pays d'accueil tout en consolidant leur attachement à la mère patrie.



Dans une allocution à cette occasion, le consul général du Maroc à Bruxelles, Hassan Touri a souligné l’importance de l’événement historique que constitue la signature le 17 février 1964 de la Convention bilatérale entre le Maroc et la Belgique permettant le recrutement de la main d’oeuvre marocaine, notant que cette rencontre fait partie d’une série de manifestations qui seront organisées par le Consulat d’ici la fin de l’année en vue de commémorer cet anniversaire.



La signature de cette convention s’est transformée, au fil des années, en une “formidable aventure humaine, sur le plan individuel et collectif, avec un impact avéré dans les domaines social, culturel, économique et et surtout humain”, a relevé Touri, notant que la communauté marocaine représente 20% de la population de la région Bruxelles-Capitale.



A cet égard, le diplomate a mis en exergue la nécessité de “saluer comme il se doit les premières générations de travailleurs venus en Belgique sans se douter qu’ils seront, bien des décennies plus tard, les pionniers de l’une des immigrations les plus riches et les plus marquantes à travers le monde”, saluant également la mémoire de générations de Marocains qui ont versé leur sang pour la Belgique et l’Europe en général, notamment lors de la Seconde guerre mondiale.



“Cet héritage historique et ce devoir de mémoire et d’hommage sont essentiels pour les générations d’aujourd’hui et celles du futur, en ce sens qu’ils leur permettent de savoir d’où ils viennent, de valoriser la richesse qui est en eux et sentir le poids des valeurs dont ils sont dépositaires”, a-t-il estimé.



Cette cérémonie a été marquée par la projection du film documentaire “On n’oubliera jamais !” du réalisateur Hicham Slaoui, qui retrace les débuts de l’immigration marocaine en Belgique et les difficultés auxquelles les premiers migrants marocains se sont confrontés, ainsi que les défis relevés par les MRE de la deuxième génération et les efforts fournis pour leur permettre de se faire une place dans les différents domaines en Belgique.



La rencontre a également offert l’occasion de rendre hommage à plusieurs membres de la communauté marocaine de Belgique, notamment de la première génération de migrants, en reconnaissance de leurs efforts et sacrifices ayant permis aux Marocains de Belgique d’occuper une place distinguée dans la société du pays d'accueil.