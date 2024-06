Houcine Ammouta conduit la Jordanie à la victoire contre l'Arabie saoudite, un espoir pour le Mondial 2026

Sous la direction du coach marocain Houcine Ammouta, la sélection jordanienne de football a triomphé face à l'Arabie saoudite, lors d'un match décisif au stade Al-Awwal de Riyad, hier soir. Cette rencontre, comptant pour la 6ème et dernière journée des éliminatoires asiatiques pour le Mondial 2026 (groupe G), a vu la Jordanie s'imposer 2-1.

Les Saoudiens ont pris l'avantage dès la 16ème minute grâce à un but d'Ali Lajami. Cependant, les Jordaniens ont rapidement réagi, égalisant dix minutes plus tard par l'intermédiaire de l'attaquant Ali Olwan. Juste avant la mi-temps, Nour Al-Rawabdeh a marqué le but décisif à la 45ème+2 minute, permettant à son équipe de mener 2-1.

La Jordanie se place en tête du classement de leur groupe. Avec un total de 13 points, elle arrive à égalité avec l'Arabie saoudite, mais la devance au goal-average. Les deux équipes sont ainsi qualifiées pour le 3ème et dernier tour des qualifications asiatiques pour la Coupe du monde 2026, qui se tiendra en Amérique, plus précisément aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Elles participeront également aux phases finales de la Coupe d'Asie 2027 prévue en Arabie saoudite.

Finalistes de la dernière Coupe d'Asie au Qatar, les Jordaniens aspirent à se qualifier pour la première fois de leur histoire à une phase finale de la Coupe du monde.