Etats-Unis : L’ambassade du Maroc identifie les besoins du service consulaire

L’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Youssef Amrani, a présidé, mardi 11 juin à Washington, une réunion de travail avec les Consuls généraux des circonscriptions couvrant le pays, dans un contexte où l’opération Marhaba est en cours. Cette rencontre à l’ambassade a notamment identifié la nécessité d’un consulat à Miami, dans le cadre des efforts de proximité là où se trouve un nombre important de la communauté marocaine.

«Dans la droite ligne de cet objectif, l’ambassadeur et les Consuls ont articulé une nouvelle feuille de route, scrutant minutieusement l’ensemble des éléments constitutifs de notre action consulaire et ses missions d’assistance administrative», a fait savoir un communiqué de l’ambassade. Il s’agit ainsi d’«élever le service consulaire au rang d’interface permanente qui entretient, enrichit et fluidifie continuellement les liens entre notre communauté et sa mère patrie».

Par ailleurs, cette réunion a porté sur «le rehaussement et la modernisation de l’ensemble des services consulaires» délivrés aux résidents. Cette feuille de route prévoit aussi des mesures pilotes pour «une nouvelle standardisation d’un service consulaire restructuré», en phase avec la digitalisation en cours et la dématérialisation des services.

Dans ce sens, la réunion a également été consacrée à la réévaluation des stratégies de mobilisation des compétences d’origine marocaine aux Etats-Unis. Pour l’ambassadeur Youssef Amrani, l’idée est de «mettre pleinement en émulation ce vivier de talents, au service d’un rapprochement encore plus stratégique» entre les deux pays.