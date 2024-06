COSUMAR - FRDISI : Signature d'une convention en soutien à la caravane Maroc Innov Sidi Moumen

Dans le cadre des réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Fondation de Recherche, de Développement et d’Innovation en Sciences et Ingénierie (FRDISI), Hassan Mounir, en tant que Directeur Général du Groupe COSUMAR, a récemment signé une nouvelle convention, au siège de la Région de Casablanca-Settat. Celle-ci a pour objectif de soutenir le parrainage des projets retenus par la caravane Maroc Innov Sidi Moumen, précise un communiqué de presse.



Présidées par le conseiller du roi Mohammed VI, André Azoulay, ces entrevues se sont déroulées en présence d’autres membres du gouvernement ainsi que de personnalités influentes.



En reconnaissance des efforts du Groupe COSUMAR dans divers domaines tels que l'accompagnement des projets de recherche, le développement de produits technologiques novateurs, le dépôt de brevets et le soutien aux jeunes entrepreneurs depuis sa création en 2016, son Directeur Général s'est vu décerner un trophée.



La FRDISI, sous la présidence d'André Azoulay, s'érige comme un pilier dans la promotion des sciences et de l'ingénierie, facilitant la recherche, la formation, l'innovation et le transfert technologique, encourage l'émergence de nouvelles startups et de petites entreprises.