Fortescue - Jan De Nul : Projet de câbles sous-marins pour relier l'Afrique du Nord à l'Europe

Le groupe belge Jan De Nul s'associe à l'entreprise minière australienne Fortescue pour développer un câble sous-marin destiné à transporter de l'énergie verte du Maroc vers l'Europe. Ce projet ambitieux implique la construction d'un câble électrique de plus de 1 000 kilomètres, permettant d'exploiter le potentiel énergétique de l'Afrique du Nord, riche en énergie éolienne et solaire à plus faible coût.

Jan De Nul, PDG de l'entreprise familiale belge, a récemment signé un accord de coopération avec Fortescue à Rabat, précise un communiqué de presse. Deux navires géants, le Fleeming Jenkin et un navire-jumeau, ont déjà été commandés pour un coût de plus de 200 millions d'euros chacun. Ces navires, capables de transporter jusqu'à 28 000 tonnes de câbles, seront les plus grands au monde dans leur catégorie et devraient être livrés entre 2026 et 2027.

Andrew Forrest AO, fondateur et président exécutif de Fortescue, a déclaré : «le manque de capacité de pose de câbles crée un obstacle dans la connexion du Maroc à l'Europe, ce qui fait de cette collaboration avec Jan De Nul l'une des opportunités les plus remarquables que nous ayons à travers le monde». Il ajoute qu’«elle apportera des avantages substantiels à l'Afrique du Nord et à l'Europe en termes d'emploi, de croissance économique et de choix pour les citoyens d'utiliser des carburants fabriqués à partir d'énergie verte».

Ce projet rappelle celui de Xlinks, une initiative britannique visant à installer un câble de 3 800 kilomètres entre le Maroc et le Royaume-Uni, estimé à plus de 26 milliards d'euros. Jan De Nul, grâce à ses nouveaux navires, espère également jouer un rôle clé dans cette entreprise. En outre, la société envisage une connexion similaire entre l'Égypte et l'Europe.