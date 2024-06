Autocensure du gouvernement Akhannouch sur le drame de l’alcool frelaté

Le drame de l’eau-de-vie frelatée survenu dans la commune rurale de Sidi Allal Tazi s’est invité au point de presse, ce jeudi 6 juin, du ministre des Relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement. «Sur le drame mentionné, il y a un communiqué de la délégation régionale du ministère de la Santé, et il y a ouverture d’une enquête judiciaire qui devrait…». Mustapha Baïtas marque alors une pause de quelques secondes, jette un coup d’œil sur ses feuilles puis, sans apporter de réponse à la question, passe au sujet du dialogue social entre l’exécutif et ses partenaires sociaux (syndicats et patronat).

Pour rappel, un communiqué de la délégation régionale du ministère de la Santé, publié mercredi, a fait état «de la mort de 8 individus, dont 7 dans la région de Kenitra. Ces décès ont été enregistrés parmi les cas transportés à l’hôpital provincial de Kenitra, tandis qu’un autre individu a perdu la vie à l’Hôpital Skirej se situant à Souk El Arbaa du Gharb». La même source a précisé que «du lundi 3 juin à 18h00 jusqu’au mercredi 4 juin à 8h00, le bilan a enregistré 114 cas d’intoxication au méthanol parmi les résidents de la commune rurale de Sidi Allal Tazi, rattachée territorialement à la province de Kenitra».