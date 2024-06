Maroc - GOTION High-Tech : 17,000 emplois annoncés grâce à la première gigafactory de Kenitra

Le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé ce jeudi 6 juin à Rabat la cérémonie de signature de la convention d'investissement stratégique entre le groupe sino-européen GOTION High-Tech et l’État marocain. L’accord officiel marque le lancement de la première gigafactory de la région Middle East & Africa à Kenitra, avec un investissement de 12,8 milliards de dirhams (1,2 MM$). Ce projet prévoit la création de 17 000 emplois directs, indirects et induits, dont 2 300 à haute qualification.

La signature de l'accord a été réalisée en présence des principaux ministres du gouvernement : le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi LAFTIT, la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia FETTAH, le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar BARAKA, la ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Fatim Ezzahra EL MANSOURI, le ministre de l’Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes SEKKOURI, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad MEZZOUR, la ministre de la Transition Energétique et du Développement Durable, Leila BENALI, le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des Politiques Publiques, Mohcine JAZOULI, le ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, Faouzi LEKJAA et le Président du Groupe Gotion High Tech, Zhen LI, en présence du Directeur Général de l’AMDIE, Ali SEDDIKI.



Cet investissement vise à développer un écosystème industriel complet de fabrication de batteries électriques, consolidant ainsi la position de leader régional du Maroc dans l'industrie automobile et la transition énergétique.

GOTION High-Tech, dont l'un des actionnaires de référence est le groupe allemand Volkswagen, développera une capacité de production de 20 GWh de batteries pour véhicules électriques. À terme, le groupe prévoit d'atteindre une capacité de 100 GWh avec un investissement global de 65 MMDH.

En choisissant le Maroc pour l'implantation de sa nouvelle gigafactory, GOTION High-Tech témoigne de sa confiance envers le pays, qui s'est imposé comme un hub privilégié pour les investissements industriels.