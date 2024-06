Maroc : Le bilan s’alourdit à 8 morts par intoxication au méthanol, 114 victimes au total

Entre lundi 3 juin et ce mercredi 5 juin 2024, 8 des 114 victimes d’intoxication au méthanol à Sidi Allal Tazi, près de Kénitra, sont décédées, selon les analyses du Centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc. Dans un communiqué, la direction régionale de la Santé et de la protection sociale à Rabat-Salé-Kénitra a fait savoir que les concerné avaient ingurgité cette substance impropre à la consommation, ce qui a conduit à «de graves complications». 7 des morts ont été enregistrés à l’Hôpital provincial El Idrissi de Kénitra, tandis que le huitième était admis à l’hôpital Zoubeir Skirej de Souk Elarbaa Du Gharb.

81 autres cas d’intoxication ont été pris en charge à travers les différentes structures hospitalières de la région. 3 des 28 patients admis à Kénitra sont en réanimation, tandis que 38 ont pu quitter l’hôpital, après l’amélioration de leur état de santé. 40 autres, dont 2 en réanimation, sont pris en charge au Centre hospitalier Moulay Youssef de Rabat. Ils sont, avec 20 autres cas, en hémodialyse à cause de complications liées à la prise de cette substance, ajoute la direction régionale dans son communiqué.

Dans ce sens, le département a rassuré sur la mobilisation générale du personnel médical hospitalier, ainsi que sur les moyens mis à disposition pour fournir les soins nécessaires aux victimes. En effet, le ministère a été «placé en état d’alerte, dès les premiers instants» après le drame, ajoute la même source.

Par ailleurs, la direction appelle les citoyennes et citoyens de la province de Kénitra à «signaler tout cas d’intoxication similaire» et à «se rendre directement à l’établissement de santé le plus proche, afin de bénéficier des soins appropriés et d’éviter toute complication grave».