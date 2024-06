Miss IA : Une influenceuse marocaine générée en intelligence artificielle parmi les finalistes

L'influenceuse marocaine conçue par intelligence artificielle, Kenza Layli, a été sélectionnée au tout premier concours mondial Miss AI. Elle figure parmi les dix finalistes virtuelles, évaluée sur 1 500 candidatures. Sur Instagram, celle qui représente le royaume compte 192 000 abonnés sur Instagram, se se disant «contribuer à l’émancipation des femmes au Maroc et au Moyen-Orient».

Grâce à son contenu, Kenza Layli peut gagner «un montant estimé à 750 £ par publication et, avec une production de plus de 20 par mois, pourrait rapporter environ 15k £ par mois», a rapporté The Sun. «Le niveau de détail que le créateur a mis dans chaque image, des vêtements jusqu'aux arrière-plans, est exceptionnel et mérite vraiment une place sur la liste», a déclaré Aitana Lopez, l'une des plus grandes influenceuses générées par l'IA et l'un des juges pour désigner Miss AI.

«Nous avons été également impressionnés par le message de Kenza et sa capacité à engager un public aussi important lié à la société marocaine et à l'émancipation des femmes au Moyen-Orient. Elle illustre le pouvoir des créateurs IA à délivrer des messages puissants au monde», a ajouté Lopez.

Ce concours est le premier des World AI Creator Awards (WAICAs), en partenariat avec la plateforme Fanvue. «Nous estimons qu'il y a environ 10 000 créateurs IA dans le monde, mais ce que les prix ont permis, c'est de découvrir ceux qu'on ne connaissait pas, qui ont des histoires captivantes, ou qui sont talentueux», a déclaré le co-fondateur de Fanvue, Will Monange, à The Sun.

Le gagnant recevra un package de prix d'une valeur de plus de 15 000 £, tandis que la convoitée couronne de Miss AI rapportera presque 4 000 £ en espèces, en plus de la promotion sur la plateforme Fanvue et de l'aide pour accroître leur portée et leurs revenus sur les réseaux sociaux.