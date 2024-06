Etihad Airways - Royal air Maroc : Signature d'un Mémorandum d'entente à Abu Dhabi

Etihad Airways et Royal air Maroc (RAM) ont annoncé hier, le lundi 3 juin à Abu Dhabi (Émirats arabes unis), avoir signé un Mémorandum d'entente (MoU), marquant ainsi le début d'une coopération plus étroite entre les deux compagnies aériennes, précise un communiqué de presse.

Cet accord de partage de code existant ouvre de nouvelles possibilités pour les clients des deux compagnies, leur permettant d'accéder à plus de destinations, notamment entre le Maroc et les Émirats arabes unis, mais aussi au-delà de Casablanca et d'Abu Dhabi.

Les passagers pourront désormais réserver l'intégralité de leur voyage sur un seul billet et enregistrer leurs bagages jusqu'à leur destination finale, facilitant ainsi leur expérience de voyage.

Antonoaldo Neves, directeur général d'Etihad Airways a déclaré : «Cet accord couvre un large éventail d'activités, allant de l'exploration de l'expansion des accords de partage de codes existants pour couvrir davantage de routes intérieures au Maroc et en Afrique, à l'examen du développement de la coopération existante en matière des programmes de fidélisation, en passant par l'exploration de collaborations en matière d'assistance au sol, de maintenance et d'ingénierie».

En juillet 2023, Royal air Maroc a entamé une nouvelle ère avec la signature d'un «contrat-programme pour la période 2023-2037» avec le gouvernement marocain. A long terme, La compagnie aérienne compte passer du statut d'opérateur régional à celui de transporteur mondial, en augmentant sa flotte actuelle à 200 avions. Elle espère atteindre un trafic de 32 millions de passagers par an d'ici 2037.