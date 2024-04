«Escobar du Sahara» : Peine alourdie en appel pour l’activiste Réda Taoujni

La cour d’appel d’Agadir a condamné, ce mardi 23 avril, l’activiste Mohamed Réda Taoujni à quatre ans de prison et 20 000 dirhams d’amende. Le youtubeur était poursuivi en état de détention. En première instance, il avait écopé d’une peine de deux ans d’emprisonnent et 30 000 dirhams d’amende.

Cette affaire remonte au mois de février dernier. Suite à une plainte déposée par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, le parquet général d’Agadir avait ordonné l’arrestation de l’activiste pour «la diffusion et la publication de fausses allégations et de faits dans l’intention de nuire à la vie privée des personnes ou de les diffamer, et l’usurpation d’une fonction réglementée par la loi et atteinte à un agent public dans l’exercice de ses fonctions».



Pour rappel, quelques semaines plutôt, Taoujni avait posté une vidéo consacrée aux liens supposés entre l’affaire «Escobar du Sahara» et le PAM.