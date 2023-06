Maroc : Le groupe Accor cède ses parts dans Risma mais entend rester dans le pays

Le groupe Accor a annoncé, par le biais d'un communiqué, qu'il cède ses parts dans le capital de Risma, au fond d'investissement Mutris. Il s'agit, dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie Asset light, d'une participation de 33% à raison d'environ 130 Dhs par action qui a été vendue par le groupe hôtelier.

Par ailleurs, le communiqué indique que cette cession, n'aura «aucun impact sur les accords contractuels en cours entre Accor et Risma». Selon Sébastien Bazin, Président-directeur général de Accor, «le Maroc est une formidable destination et un pays doté d’atouts uniques et d’une culture inégalée de l’hospitalité. Accor y a été pionnier il y a près de 30 ans et nous y avons bâti des liens forts avec des partenaires de premier plan et des équipes engagées et talentueuses».

Le groupe compte poursuivre la simplification de ses participations minoritaires déjà engagée en reorganisant capitalistiquement sa présence au Maroc. In fine, cela n'empêchera pas Accor de continuer à être un acteur majeur de l'hôtellerie dans le Royaume.

Assujettie à certaines contraintes réglementaires, la finalisation de l'accord devrait avoir lieu au cours du 3ème trimestre de l'année.

Accor est présent au Maroc depuis près de trois décennies avec 39 hôtels dont les marques Ibis, Fairemont, Mövenpick, Sofitel, Mercure.