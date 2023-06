Maroc : 127 000 enfants de 7 à 17 ans en situation de travail, selon le HCP

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a présenté, ce lundi 12 juin 2023 à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, une note visant à faire le point sur la sensibilistaion à ce phénomène et les actions réalisée pour y mettre fin. Il en ressort que 1,6% des enfants, de la tranche d’âge entre 7 et 17 ans, soit plus de 127 000 sur les 7 690 000 que compte le Maroc, participent activement à des activités économiques.

Cette part significative vient plus, selon une note du HCR consultée par Yabiladi, des zones rurales (104 000 enfants) qui souffrent encore de manque d'infrastructures, en particulier scolaire. La même source indique, par ailleurs, que la forte majorité de ces enfants concernés (81%) est masculine.

Toujours selon la note, le secteur d'activité le plus concerné par ce phénomène reste l'agriculture. Aussi, plus de six enfant sur dix sont amenés à réaliser des travaux dangereux dans les domaines du BTP, des services et aussi dans le secteur primaire.

En dépit du nombre qui reste inquiétant d'enfants engagés dans des activités économiques, il faut retenir que ce phénomène est à la baisse. Par rapport à 2021, cet effectif a baissé de 14% et de 48,6% par rapport à 2017.